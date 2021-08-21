Шелале Гасанова, председатель НПО «Содействие развитию связей с общественностью», заслуженный журналист 20:40

«Мы едем в Агдам», - эти слова звучали как молитва в душе каждого из нас, активистов гражданского общества, удостоенных возможности посетить наш Белый Город с рубцами черного террора. Агдамцы первыми испытали бедствие надвигавшейся зловещей оккупации со стороны Армении. Первый набатный бой прозвучал 22 февраля 1988 года. Несколько сот азербайджанцев из Агдама направились в тогдашний Степанакерт, чтобы выразить свой протест против незаконного решения облсовета об отделении НКАО от Азербайджана. Вблизи Аскерана путь им преградили вооруженные армянские националисты, спровоцировали столкновение и застрелили двух юношей - Али Гаджиева и Бахтияра Гулиева. Это трагическое событие стало началом карабахского конфликта.

Магическая цифра - 365 Расстояние от Баку до Агдама - 365 километров, столько же, сколько дней в году. 365 дней, помноженных на 28 лет армянской оккупации, мы ждали встречи с сакральным городом, в мечтах приближали этот день с верой в Победу, в Справедливость, в Великое Возвращение на исконно азербайджанскую землю, где в 1738 г. был построен первый дворец «Имарет» династии Джеванширов, где стоит мавзолей основателя Карабахского ханства Панах Али-хана, где покоится прах Ибрагимхалил хана и последней принцессы Карабаха великой поэтессы Натаван, где в 1751 году была возведена крепость Шахбулаг, где 140 лет назад была основана самая старинная в Карабахском регионе общеобразовательная школа, где находился первый в Советском Союзе и второй в мире уникальный Музей хлеба с 1500 экспонатами и античными раритетами, где была основательная социально-экономическая инфраструктура с пятью заводами, тремя техникумами, школой мугама, драматическим театром и проживали около 30 тыс. человек. Говорят, что жизнь измеряется моментами, когда от радости захватывает дыхание. Всех нас охватило это состояние, когда сопровождавший нас военнослужащий с торжественными нотками в голосе сказал: «Мы въезжаем на освобожденную от захватчиков территорию!» Воспевая здравицу президенту-освободителю и славной азербайджанской армии, с благодарностью поминая героев-шехидов, освободивших нас от 30 летних оков обугленной памяти, мы буквально услышали биение сердца всего азербайджанского народа, всех друзей Азербайджана, всех поборников гуманизма и мира, которые придают мощный импульс этой грандиозной дороге Свободы и Счастливого Будущего.

Мы увидели энергично работающих под палящим солнцем людей, движение мощной техники, строительные конструкции. Нас впечатлил размах созидательной работы, которая в усиленном темпе ведется вдоль всей автомобильной дороги Барда-Агдам, фундамент которой заложил президент Ильхам Алиев в День Независимости Азербайджана. Этот путь является составной частью широкомасштабных работ по реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. Согласно поручению главы государства, автомагистраль протяженностью 44,5 км будет четырехполосной и охватит более 20 населенных пунктов. Нам не разрешили выйти из автобуса Флаг на высоком флагштоке, водруженный президентом у въезда в Агдам, символизирует непоколебимую мощь суверенного Азербайджана. Символично, что в день нашей независимости президент утвердил генплан Агдама, посадил дерево в запланированном у въезда в Агдам городском лесопарке, заложил фундаменты первого жилого здания, Агдамского промышленного парка с размахом на 200 га и школы №1 на 960 ученических мест. Агдам будет промышленным центром на освобожденных от оккупации территориях и станет четвертым по величине городом Азербайджана с Музеем Победы и Музеем оккупации под открытым небом. Там, где возможно, практически начались восстановительные работы. Говоря там, где возможно, имею в виду уже расчищенные от мин зоны безопасности. Проблема в том, что армянские захватчики заминировали весь город. Свидетельством тому полученная от Армении карта минных полей Агдамского района, в которой указаны 97 ТЫСЯЧ МИН! При этом точность этих карт составляет всего 25 процентов. Поэтому приходится вести инфраструктурные работы параллельно с разминированием освобожденных территорий. Заметим, тактика «выжженной земли» запрещена статьёй 54 Протокола № I Женевской конвенции 1977 года. Несмотря на это, разработанная нацистами во Второй Мировой войне бесчеловечная тактика была рьяно позаимствована армянскими захватчиками. Опасность минных взрывов подстерегает повсеместно, поэтому нам не разрешили выйти из автобуса, чтобы приблизиться к разгромленному фасаду Музея хлеба и поклониться. До разгрома музея у его входа было написано «Поклонись хлебу!», что придавало этому месту сакральный смысл. Теперь мы приехали поклониться освобожденному ГОРОДУ-МУЧЕНИКУ.