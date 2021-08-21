Третье поражение сборной Азербайджана по волейболу на чемпионате Европы

Женская сборная Азербайджана по волейболу проиграла и в третьем матче на Евро-2021.

Наша команда играла с Россией и уступила со счетом 0:3 (16:25, 17:25, 13:25).

Напомним, в двух первых матчах Азербайджан с таким же счетом проиграл Бельгии и Боснии и Герцеговине. Нашей команде осталось провести две игры на групповой стадии – против Сербии и Франции. Сейчас азербайджанские волейболистки занимают в группе «А» последнее 6-е место.

Всего в чемпионате Европы, который проходит в Сербии и Болгарии, участвуют 24 сборные, разделенные на четыре группы. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие сборные.