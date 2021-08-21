Ульвия Худиева, собкор 22:05

Проблема внутрисемейных отношений существовала во все времена. Не исчезла она и в цивилизованном, просвещенном ХХI веке, когда психологи и педагоги на телеканалах и в прессе не устают объяснять, как надо общаться между собой супругам, родителям и детям, чтобы избежать конфликтов. Но все, похоже, остается без изменений, а возможно, даже усугубляется. Особенно в извечно сложных взаимоотношениях отцов и детей. По сей день юношеский максимализм и чрезмерная строгость родителей приводят к тому, что десятки детей просто сбегают из дома. Если говорить конкретно о нашей стране, то число таких «побегов» отчего-то растет из года в год. Правда, в большинстве случаев полиция быстро находит малолетних беглецов и благополучно возвращает их домой. Но в последнее время намечается опасная тенденция – ребята сами обращаются в правоохранительные органы, жалуются на побои родителей и просят не возвращать их им. И хотя зачастую дети просто наговаривают на родителей, насмотревшись зарубежных сериалов, где ювенальная полиция «спасает», как им кажется, от необходимости ходить в школу и слушаться старших, порой действительно выявляются случаи жестокого обращения с детьми. В частности, наш сайт недавно рассказал об истязании мачехой маленькой девочки.

Как стало известно haqqin.az, в приюте «Темиз дунья» находятся несколько подростков, которые обратились в полицию, заявив, что больше не хотят жить со своими родителями. Социальный работник приюта Ягут Мамедъярова рассказала журналистам об обстановке в семьях некоторых из этих детей. Не так давно в приют попала 13-летняя школьница, которая проживала в Молодежном городке поселка Мехтиабад. Девочка для своих лет развитая, в школе училась на одни пятерки. Ее мать была замужем четыре раза, и в каждом браке у нее было по ребенку. Старшая девочка, нынешняя питомица приюта, выполняла всю домашнюю работу, смотрела за младшими, но ее родительница всегда была недовольна и за малейшее непослушание жестоко наказывала ее. Иногда даже выгоняла дочь на улицу, и она часами простаивала у двери, умоляя мать впустить ее в дом. Не выдержав издевательств, девочка несколько раз убегала, но идти было некуда, и она возвращалась. В очередной раз мать не только избила ребенка, но и пыталась задушить. И тогда дочь решила пожаловаться на мать, которая едва не лишила ее жизни, в полицию. Сотрудники полиции и привели ее в «Темиз дунья». «Мы сразу оказали ей психологическую помощь и помогли продолжить учебу. Но пережитое насилие оставило глубокий след в ее психике. Несмотря на это, девочка отказывается подавать заявление на свою мать. Но и возвращаться домой категорически отказывается. Наш приют – временное пристанище для тех, кто подвергается в родном доме насилию. Девочку мы устроим в одно из детских государственных учреждений», - сказала Мамедъярова. Другой юной обитательнице приюта, тоже сбежавшей из дома, 14 лет. Она из очень бедной семьи. Отец подрабатывает разнорабочим и все заработанное им уходит в счет долгов магазинам, где они берут продукты. Как-то он дал дочери деньги, чтобы она рассчиталась в магазине за ранее приобретенные продукты, но она так устала от нищеты, что взяла и потратила всю сумму с подругами. Рассерженный отец грозился убить легкомысленную девчонку, и она сбежала из дома. Полиция нашла девочку и вернула ее родителям, но из-за вечно голодной жизни вскоре она совершила кражу. Ее задержали, возвращаться к родителям она не захотела и оказалась в приюте. «Мы поговорили с девочкой, работали с ней и психологи. Она заявила, что стесняется того, что ее отец работает разнорабочим. Девочка воровала из дому, и отец наказывал ее за это», - сказала социальный работник.