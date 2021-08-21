Что с нами происходит? «Мать пыталась задушить дочь», «Отец заставил дочь попрошайничать», «Мать прогнала дочь на улицу» «Темиз дунья» бьет в колокола
Проблема внутрисемейных отношений существовала во все времена. Не исчезла она и в цивилизованном, просвещенном ХХI веке, когда психологи и педагоги на телеканалах и в прессе не устают объяснять, как надо общаться между собой супругам, родителям и детям, чтобы избежать конфликтов. Но все, похоже, остается без изменений, а возможно, даже усугубляется. Особенно в извечно сложных взаимоотношениях отцов и детей. По сей день юношеский максимализм и чрезмерная строгость родителей приводят к тому, что десятки детей просто сбегают из дома.
Если говорить конкретно о нашей стране, то число таких «побегов» отчего-то растет из года в год. Правда, в большинстве случаев полиция быстро находит малолетних беглецов и благополучно возвращает их домой. Но в последнее время намечается опасная тенденция – ребята сами обращаются в правоохранительные органы, жалуются на побои родителей и просят не возвращать их им. И хотя зачастую дети просто наговаривают на родителей, насмотревшись зарубежных сериалов, где ювенальная полиция «спасает», как им кажется, от необходимости ходить в школу и слушаться старших, порой действительно выявляются случаи жестокого обращения с детьми. В частности, наш сайт недавно рассказал об истязании мачехой маленькой девочки.
Как стало известно haqqin.az, в приюте «Темиз дунья» находятся несколько подростков, которые обратились в полицию, заявив, что больше не хотят жить со своими родителями. Социальный работник приюта Ягут Мамедъярова рассказала журналистам об обстановке в семьях некоторых из этих детей.
Не так давно в приют попала 13-летняя школьница, которая проживала в Молодежном городке поселка Мехтиабад. Девочка для своих лет развитая, в школе училась на одни пятерки. Ее мать была замужем четыре раза, и в каждом браке у нее было по ребенку. Старшая девочка, нынешняя питомица приюта, выполняла всю домашнюю работу, смотрела за младшими, но ее родительница всегда была недовольна и за малейшее непослушание жестоко наказывала ее. Иногда даже выгоняла дочь на улицу, и она часами простаивала у двери, умоляя мать впустить ее в дом. Не выдержав издевательств, девочка несколько раз убегала, но идти было некуда, и она возвращалась.
В очередной раз мать не только избила ребенка, но и пыталась задушить. И тогда дочь решила пожаловаться на мать, которая едва не лишила ее жизни, в полицию. Сотрудники полиции и привели ее в «Темиз дунья».
«Мы сразу оказали ей психологическую помощь и помогли продолжить учебу. Но пережитое насилие оставило глубокий след в ее психике. Несмотря на это, девочка отказывается подавать заявление на свою мать. Но и возвращаться домой категорически отказывается. Наш приют – временное пристанище для тех, кто подвергается в родном доме насилию. Девочку мы устроим в одно из детских государственных учреждений», - сказала Мамедъярова.
Другой юной обитательнице приюта, тоже сбежавшей из дома, 14 лет. Она из очень бедной семьи. Отец подрабатывает разнорабочим и все заработанное им уходит в счет долгов магазинам, где они берут продукты. Как-то он дал дочери деньги, чтобы она рассчиталась в магазине за ранее приобретенные продукты, но она так устала от нищеты, что взяла и потратила всю сумму с подругами. Рассерженный отец грозился убить легкомысленную девчонку, и она сбежала из дома. Полиция нашла девочку и вернула ее родителям, но из-за вечно голодной жизни вскоре она совершила кражу. Ее задержали, возвращаться к родителям она не захотела и оказалась в приюте.
«Мы поговорили с девочкой, работали с ней и психологи. Она заявила, что стесняется того, что ее отец работает разнорабочим. Девочка воровала из дому, и отец наказывал ее за это», - сказала социальный работник.
Ягут Мамедъярова рассказала историю еще одной своей подопечной - девочки 15 лет. Ее родители развелись, и мать пыталась воспитать девочку, как мальчика. Наверное, чтобы был защитник в семье. Она записала ее на курсы каратэ, бокса и борьбы. Старшая сестра девочки тоже развелась с мужем и оставила ребенка на попечение матери. Между двумя сестрами часто происходили конфликты, и мать становилась на сторону старшей. Из-за нервозной, неспокойной обстановки в семье подросток написала жалобу в полицию на свою мать и сестру, и сотрудники полиции поместили ее в приют. Возмущенная обращением дочери в полицию мать отказывается принимать ее обратно домой. Сейчас работники «Темиз дунья» пытаются уладить этот семейный конфликт.
В приюте находятся в настоящее время и две сестренки 14 и 15 лет. Причем попадают они сюда не впервые.
«В прошлый раз в приюте были три сестры из этой семьи. Мать заставляла их заниматься попрошайничеством. Представьте себе, женщина посреди ночи прогнала своих дочерей из дома и запретила им возвращаться без денег. Соседка периодически звала их к себе домой, давала денег на хлеб и сигареты для матери. Но потом она переехала, и положение девочек стало совсем невыносимым. Они обходили квартиры и просили милостыню, а собранные деньги отдавали матери. Жалоба девочек в полицию стала основанием для размещения их в приюте. Однако потом к нам обратился их отец, заявив, что хочет взять дочек на свое попечение», - сообщила Ягут ханум.
Отцу девочек пошли навстречу, но вскоре выяснилось, что и он отправлял детей на улицу попрошайничать. Вернуться к матери они не могли - она к тому времени обзавелась новой семьей и ее муж не хотел их видеть в доме. С матерью осталась жить лишь одна из сестер. Две другие, проведя несколько ночей на улице, вновь пошли в полицию, и опять нашли приют в «Темиз дунья».
Ягут Мамедъярова очень обеспокоена тем, что в последнее время растет число случаев жестокого обращения с детьми и предлагает общественности обратить внимание на эту крайне острую социальную проблему.