Так что, как полагает Д.Орешкин, идеологическая экспансия будет неминуемой. «Талибан» начнет экспортировать свою идеологию как на территорию бывшего СССР, в первую очередь на страны Центральной Азии, так и в Китай, где в Синьцзян-Уйгурском автономном районе живут 10 млн исповедующих ислам уйгуров, которые чувствуют себя подавленными китайской бюрократией и мечтают о свободе, в том числе свободе религии.

«Закономерно вслед за идейной последует территориальная экспансия. Думаю, что господин Байден, как и предыдущие американские президенты Обана и Трамп, принял правильное для США решение - вывести войска и освободиться о тяжелого жернова, который несла на своей шее страна. Жернов чрезвычайно тяжелый: один триллион долларов стоила американца афганская операция. При этом весь ВВП Афганистана оценивается всего в несколько десятков миллиардов долларов. Америка потратила в сто раз больше, чем стоит вся афганская экономика. Теперь США предоставили миссию нести эту тяжесть Китаю и России. Хотя бы потому, что афганские беженцы, за исключением тех, которых сами американцы заберут самолетом, через Атлантический океан вряд ли переберутся, а вот в страны, которые находятся у границ Афганистана - в Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан они будут постоянно просачиваться. На эти же страны будет направлено и идеологическое влияние талибов.

В Китай беженцам сложно будет попасть, так как Пекин жестко контролирует свою границу. Но вот идеологическое влияние ничто не остановит, и оно найдет благодатную почву среди беднейших слоев населения в Центральной Азии и КНР. Хотя США, конечно, скверно организовали вывод своих войск, и Байден опозорился, но свои интересы они соблюли. Главное, добились стратегической цели - жернов удержания исходящего из Афганистана террора лег на шею соседних России, КНР и стран Центральной Азии», - убежден политолог.

По мнению эксперта, в случае проникновении талибов в Таджикистан, Россия просто будет вынуждена пойти на вмешательство. И такое вмешательство обойдется дорогой для Москвы высокой ценой. Как в плане военных, так и финансовых потерь. Примерно, то же самое было у США - 2,5 тыс погибших военных и вложенный в Афганистан триллион долларов. Для России это будет несколько дешевле, так как в российской армии не тот уровень потребления, но легким этот жернов на шее не будет. Хотя в Кремле очень радуются проигрышу американцев, но проблем, связанных с Афганистаном, России прибавилось немало. В конце концов за идеологическое телевизионно-пропагандистское ликование Москве придется недешево заплатить, считает он.

Идеальным вариантом для региона, считает он, было бы, если талибы, построив теократическое государство, контролировали бы только свою территорию по типу Катара, Ирана или Саудовской Аравии. Но у этих стран есть нефть, а в Афганистане нефти нет, технологии для добычи полезных ископаемых тоже нет. Поэтому так или иначе талибское руководство будет тайно или явно ориентироваться на экспорт наркотиков. И эта еще одна исходящая из Афганистана мощная проблема для всего региона. «Талибан» не та сила, которая способна организовать современную экономику. Там нет квалифицированных инженеров или менеджеров. Все, на что способны современные афганцы - это сельскохозяйственная экономика времен позапрошлого века. Поэтому талибы, безусловно, предпочтут производство и трафик наркотиков, что даст в тысячу раз большую прибыль, чем зерно или другие культуры. К тому же, по некоторым данным, 5% афганцев - наркозависимы. Так что наивно надеяться, что при талибах прекратятся производство и экспорт наркотиков. Их трафик будет идти по маршруту трафика беженцев, которые расширят сети распространения наркотиков.

Но политолог не исключает, что в случае, если талибам удастся создать более-менее сильное теократическое государство, страна может развиваться по более благоприятному сценарию. Однако сейчас, считает он, велика вероятность начала новой гражданской войны. В Панджшерском ущелье концентрируются готовые воевать люди молодого Ахмада Масуда. Они помнят, как в 2001 году с помощью США захватили Кабул. Но сейчас вряд ли Масуд получит от Запада помощь. То есть гражданская война может вспыхнуть очень скоро.

«Вооруженное вмешательство РФ в случае проникновения талибов в страны Центральной Азии в частности в Таджикистан, тоже вряд ли возможно, так как тут существует угроза, что она вновь увязнет в афганском конфликте. По тому же сценарию, как это произошло с СССР… В Кремле имеют богатый негативный опыт 80-х годов, и московские стратеги не решатся воевать с талибами. Зачем им повторять ошибку Советов или американцев? Вероятнее всего, Россия будет защищать границы Центральной Азии, которые на некоторых участках достаточно прозрачны и ненадежны. Более того, там есть коррумпированные пограничники - втянувшиеся в наркотрафик таджикские и российские военные с базы в Таджикистане. Что поделать, в этом регионе для военнослужащих есть большой соблазн втянуться в хорошо оплачиваемый афганский наркотрафик», - утверждает эксперт.

Так что, предвидит Д.Орешкин, в Центральной Азии в нынешней ситуации одни будут зарабатывать на трафике беженцев, другие на трафике наркотиков. А основная головная боль Москвы будет в том, чтобы выстроить какую-то оборонительную линию, чтобы защитить границы. «Россия ни каким боком не хочет и не собирается входить и участвовать в боевых действиях в Афганистане. Завоевать Афганистан можно, а вот контролировать – никогда», - констатирует эксперт.

Беспокоит его и Туркменистан, куда запросто могут проникнуть талибы. Миру неизвестно подчеркивает он, какова боеспособность туркменской армии. Хватит ли сил, чтобы остановить просачивание террористов? До сих пор Туркменистан чувствовал себя в безопасности, так как власти в Кабуле не собирались заниматься никакой экспансией. Они решали свои проблемы и не зарились на соседей. Но после взятия Кабула талибами возникла совсем другая ситуация. У «Талибана» есть свое телевидение, свой интернет и масса нищих людей с оружием, которые ничего кроме как воевать не умеют. А в самом Туркменистане тоже высокая коррупция и бедное население, что очень облегчает талибам найти там приверженцев. Даже если туркменские спецслужбы и попытаются жестко бороться с проникновением в страну афганских боевиков, социально-экономическая обстановка в ней все же в пользу идеологии талибов, не сомневается Д.Орешкин.

«Однако талибам надо прежде всего строить государство, систему управления, чтобы контролировать захваченные территории страны и подавлять сопротивление. Они будут это делать с помощью расстрелов и казней – единственное, что позволит им удержать территории. Поэтому в ближайшее время «Талибану» будет не до экспансии, но в последующем им придется как-то содержать армию боевиков, которых объединяет только религия, а все остальное - этническая разнородность, клановые интересы - их разъединяет. Пока боевиков можно будет задействовать в усилении идеологического пресса собственного народа и для войны с молодым Масудом. А вот потом направить на экспансию территорий по соседству с Афганистаном», - предупреждает политолог.