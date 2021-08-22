Эрдоган сказал президенту Евросовета, что Турция не может принять афганских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Турция, как принимающая на своей территории 5 млн беженцев, не может взять на себя дополнительное миграционное бремя (речь идет об обращении Мишеля к Турции принять часть афганских беженцев – haqqin.az). Об этом сообщает Анадолу.

Глава турецкого государства указал, что недавние события в Афганистане показали важность участия Турции в проекте Европейского Союза PESCO в области обороны и безопасности.

Президент Эрдоган подчеркнул, что в текущей ситуации приоритетом для Турции являются эвакуация своих граждан из Афганистана, а также достижение устойчивого мира и стабильности в этой стране.