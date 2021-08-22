МИД: Доклады ОБСЕ для России имеют нулевое значение

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко счел «нулевым» значение доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о выборах в Госдуму. Он заявил об этом в интервью «Коммерсанту».

«Как мы можем всерьез воспринимать отчет от людей, которых здесь не было? Это было бы абсурдно. Это же будет документ из жанра: "Работу такого-то автора не читал, но вот что имею сказать по этому поводу…" Иными словами, значение этого доклада будет нулевое», — сказал замминистра.

Он также напомнил, что ранее Россия принимала «самые большие наблюдательные миссии бюро», а в последние годы Москве удалось добиться, чтобы и в некоторые страны к Западу от Вены начали направляться достаточно крупные миссии. «Так, например, бюро изначально планировало направить на прошлогодние президентские выборы в США до 500 человек. Но в итоге из-за пандемии ограничилось 47, что не помешало ему подготовить доклад по итогам выборов, кстати говоря, весьма критичный», — заверил Грушко.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от БДИПЧ и ПА могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли в качестве эпидемиологической меры.