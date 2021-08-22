Цель руководства Китая очевидна: покончив с нищетой – приступить к созданию «общества средней зажиточности», в котором подавляющее большинство населения будет относиться к среднему классу, и совсем немногие будут чрезвычайно богатыми или крайне бедными.

На заседании Центрального комитета партии по финансово-экономическим вопросам Си Цзиньпин подчеркнул, что «всеобщее процветание» должно стать основной чертой модернизации в Китае. В ответ участники совещания поклялись «очистить и регулировать необоснованные доходы, исправить порядок распределения доходов и решительно искоренить незаконные доходы».

Решение о начале новой кампании реформ китайского общества принято крайне своевременно. В прошлом году самые богатые 20% Китая имели в 10 раз больше располагаемого дохода, чем нижние 20%. А это уже ставит Китай на грань серьезных структурных проблем.

Так, падает рождаемость, поскольку родители беспокоятся о росте расходов на образование и недвижимость для своих детей. Сегодня населения Китая растет самыми медленными темпами за последние десятилетия, с резким падением рождаемости и поседением рабочей силы, что ставит перед Компартией одну из самых серьезных социальных и экономических проблем.

Молодежь проникается философией «лежать в плоскости», то есть – отказывается от социальной активности, не стремится к получению образования и хорошей работы, довольствуется минимумом. И это далеко не все, список негативных социальных последствий можно продолжить.

Сегодня Китай уже имеет довольно высокие ставки подоходного налога для самых богатых. Это включает в себя максимальную ставку подоходного налога в размере 45% для тех, кто зарабатывает более 960 000 юаней (150 000 долларов) в год в качестве заработной платы, в то время как максимальная ставка облагаемого налогом личного дохода от частного бизнеса составляет 35%. Между тем ставка корпоративного налога составляет 25%, хотя некоторые технологические предприятия имеют право на льготную ставку в 15%.

Но и это признано недостаточным. В качестве первоочередной меры руководство Китая ставит задачу увеличить прямые налоги и сократить косвенные. Так, богатые часто имеют несколько домов, поэтому необходим дополнительный налог на недвижимость. Обычные люди, как правило, имеют только один или два дома, поэтому они, возможно, не должны платить налог на имущество. То есть введение дополнительного налога могло бы помочь в распределении доходов, а также регулировать цены на рынке жилья.

Рассматривается также вопрос введения налога на наследство, который в некоторых странах взимается в размере до 50 процентов. Налог играет важную роль в регулировании распределения богатства и поощрении молодых людей к самообеспечению, но в настоящее время в Китае его нет.

И это только часть глобальных реформ, которые направлены на создание «общества средней зажиточности» к 2035 году. Но посыл в целом понятен: богатым предложено поделиться сверхдоходами. «Мы помогли вам в свое время стать миллиардерами и миллионерами – сейчас вы должны помочь обществу выйти на новую ступень развития», - так выглядит предложение Си Цзиньпина.

Кстати, крупный бизнес отреагировал мгновенно – не успели отзвучать аплодисменты после выступления Председателя Си, как интернет-гигант Tencent объявил, что выделит 50 миллиардов юаней (7,71 миллиарда долларов) на «специальный проект общего процветания».

Но здесь принципиально важно понимать, что Пекин не ставит перед собой задачи пустить крупный бизнес «под нож», обкладывая его дополнительными поборами, а потом и вовсе национализировав гигантов собственной экономики. В своем выступлении Си Цзиньпин напомнил, что ценность идеи позволить некоторым людям стать богаче других сохраняется. Но – при повышении требовательности к этим людям, к поощрению их отдавать больше обществу.

Что ж, новый великий социальный эксперимент в Китае стартовал. Ждать его результатов не так уж и долго – всего четырнадцать лет. Посмотреть, а то и прокомментировать - вполне успеем.