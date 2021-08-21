Армяне обстреляли Зейлик
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, 22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кельбаджарского района.
Ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.