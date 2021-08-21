Байден назвал страдания людей «неизбежностью»

Попадающие в СМИ сцены страдания людей, пытающихся попасть на борт самолета в аэропорту Кабула, - это нечто неизбежное, так своеобразно оценил мытарства брошенных государством на произвол судьбы собственных граждан в далеком Афганистане президент США Джо Байден.

"Жесткие, леденящие кровь сцены, которые мы видим при эвакуации, - это то, что мы видели бы там в любом случае, вне зависимости от того, когда приступили бы к эвакуации", - сказал он, выступая в Белом доме.

Байден заверил, что всего лишь переживает за ожидающих эвакуации людей в Афганистане.

Армия США провела эвакуацию уже 28 тыс. гражданских из аэропорта Кабула с 14 августа, заявил американский президент Джо Байден. Он пояснил, что в целом с июля удалось эвакуировать 33 тыс. человек.