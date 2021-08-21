Лидер «Хезболлах» надеется на иранские нефтепродукты

Шиитская партия "Хезболлах" поможет преодолеть топливный кризис в Ливане благодаря поставкам нефтепродуктов из Ирана. Об этом заявил лидер «Хезбаллах» шейх Хасан Насрулла в телеобращении по каналу Al Mayadeen.

Он сообщил, что к ливанскому побережью готовится отплыть еще один иранский танкер. 19 августа в сторону Ливана направилось иранское судно с мазутом. "Хезболлах" не стремится заменить собой ливанское государство или нефтяные компании, - сказал Насрулла. - Мы ни с кем не конкурируем, наша цель - оказать помощь всем ливанским районам, всем общинам и группам населения, а не только шиитам". Он отметил также, что Иран "имеет богатый опыт добычи нефти и газа и его компании в состоянии помочь ливанцам в освоении шельфовых месторождений углеводородов".