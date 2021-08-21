США анонсируют секретное космическое оружие против России

В ближайшее время Министерство обороны США анонсирует и продемонстрирует секретное космическое оружие, сообщает Лента.ру со ссылкой на Breaking Defense. Опрошенные американским изданием эксперты заявили, что таким образом США покажут России и Китаю свою новую противоспутниковую разработку.

Подготовка к рассекречиванию велась в течение последних месяцев, однако ситуация вокруг вывода американских военных из Афганистана, вероятно, изменила планы. Согласно Breaking Defense, доступ к информации о секретном оружии имеют только высокопоставленные чиновники правительства США.