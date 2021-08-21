Талибы сожгли заживо молодую девушку

Бойцы движения "Талибан" заживо сожгли молодую девушку на севере Афганистана из-за невкусного обеда. Об этом сообщила правозащитница и бывшая судья Наджла Аюби. Ее слова приводит The New York Post.

Аюби рассказала, что девушку заставили готовить для боевиков, однако им не понравилась еда молодой хозяйки. Боевики заявили, что она "плохо готовила", а затем убили.

По словам правозащитницы, это не первое насилие над афганскими девушками, которое совершают талибы. Аюби утверждает, что радикалы забирают молодых женщин в рабство и отправляют в соседние с Афганистаном страны в гробах.