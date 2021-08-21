Автор Эндрю Крамер и Антон Троянский приходят к неутешительным для Запада выводам об укреплении позиций России в регионе:

«В процессе борьбы за власть и влияние в Центральной Азии в постсоветский период — борьбы, которую иногда называют новой Большой игрой, — из хаоса и смятения в Афганистане поднялся новый сильный игрок, и это Россия — по крайне мере в вопросах безопасности», - пишут аналитики The New York Times в статье под названием: «После провала США в Афганистане Москва берет в свои руки контроль в Центральной Азии».

«Укрепление позиции России в вопросах безопасности Центральной Азии — это часть более масштабного сдвига, который спровоцировал приход Талибана к власти. После ухода сил Запада Россия, Китай и Пакистан сумеют расширить свое влияние в делах региона, тогда как Соединенные Штаты и Индия это влияние потеряют…

«Теперь я рассматриваю этот регион как постзападное или постамериканское пространство, — сказал Александр Кули (Alexander Cooley), директор Института Гарримана при Колумбийском университете и эксперт по Центральной Азии. — Это регион, который сам себя трансформирует без участия Соединенных Штатов». И в основном на благо интересам России.

Для Москвы поспешный вывод американских войск, хотя он и напоминает ей об унизительном отступлении советских войск из Афганистана в 1989 году после катастрофической десятилетней военной кампании там, стал пропагандистской победой глобальных масштабов. От Латинской Америки до Восточной Европы Россия продолжает бороться за влияние, настаивая, что доверять Соединенным Штатам нельзя.

Военные учения России, которые проводились на границе, представляют собой еще одну составляющую стратегии Москвы: это демонстрация силы, призванная показать ее готовность наказать Талибан в том случае, если талибы не выполнят свои обещания. «С Талибаном можно разговаривать, но вам также необходимо показать им кулак», — сказал Даниил Кислов, редактор русскоязычного издания «Фергана»…

За пределами Афганистана Россия по-прежнему сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Китая, который ведет свою дипломатию инвестиций и инфраструктуры в Центральной Азии, являющейся центральной магистралью инициативы Пекина «Один пояс, один путь». А американские нефтяные компании Chevron и Exxon уже много лет качают нефть в Казахстане. Во вторник, 17 августа, Китай и Таджикистан анонсировали совместные учения по патрулированию границы.

Однако присутствие России в сфере безопасности преобладает. Масштабное военное присутствие, которое Соединенные Штаты установили в бывших советских республиках Центральной Азии для реализации своей миссии в Афганистане, практически исчезло.

Как лаконично выразился посол Киргизии в Великобритании Эдиль Байсалов в телефонном интервью: «Звездный час Америки в Центральной Азии давно в прошлом».

Крупные военные базы Соединенных Штатов в Киргизии и Узбекистане давно закрыты, как и основная линия снабжения, названная Северной распределительной сетью, которая простиралась от стран Балтии через Россию и Среднюю Азию до северного Афганистана.

По мере свертывания военной кампании Соединенных Штатов в Афганистане уменьшалось и политическое влияние Вашингтона. Этим летом администрация Байдена обратилась к четырем из пяти бывших советских республик Центральной Азии — Казахстану, Узбекистану, Таджикистану и Киргизии — с предложениями предоставить им финансирование и вакцины против covid-19 в обмен на согласие принять афганских беженцев. Пока желающих не нашлось.

Некоторые страны, такие как Таджикистан, с радостью приняли деньги и вакцины, но все еще отказываются принимать беженцев. Сегодня, по словам местных жителей, вакцина Moderna доступна бесплатно в государственных медицинских палатках на деревенских базарах в горном районе Бадахшан в Таджикистане.

Но поблизости российские танки и бронемашины грохочут по дорогам, поднимая пыль, — в том самом районе, куда Таджикистан не пустил американцев во время вывода их войск.

Летом российское руководство четко разъяснило, кто руководит региональной дипломатией к северу от Афганистана, сорвав при этом две инициативы администрации Байдена в регионе — инициативы по афганским беженцам и по оказанию помощи в области безопасности…

Свидетельством растущего влияния России в Афганистане стало то, что в понедельник, 16 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Лаврову, чтобы обсудить эвакуацию американцев из Кабула, о чем говорится в заявлении российского МИД. Как сообщает министерство, Лавров проинформировал Блинкена «о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка».

«Россия может быстро восстановить свои позиции в Центральной Азии, — сказал в интервью Андрей Серенко, репортер «Независимой газеты», специализирующийся на ситуации в Афганистане. — Она раскроет свой зонт безопасности вместо исчезающего американского зонта».