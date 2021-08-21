Зеленский попросил Эрдогана о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, удерживаемых РФ. Об этом сообщает Офис украинского президента.

Зеленский уточнил, что за решеткой в РФ находятся более 100 граждан Украины крымскотатарской национальности. "Президент Украины обратился к лидеру Турции с просьбой оказать содействие в освобождении крымских татар, которых незаконно удерживает Российская Федерация", - приводит Корреспондент.net сообщение Офиса.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.

В ходе разговора Эрдоган поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и поблагодарил за участие украинских спасателей и пожарной авиации в тушении лесных пожаров в Турции.