В Китае заявили, что остановили коронавирус

Китайское министерство здравоохранения завило, что 22 августа не было зафиксировано ни одного случая заражения SARS-CoV-2 на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В воскресенье в КНР был выявлен 21 инфицированный коронавирусом, но все эти люди прибыли из-за рубежа. Таким образом, 22 августа стал первым днем с июля, когда в стране наблюдалась нулевая заболеваемость.

Последний всплеск заболеваемости выявили 20 июля — тогда коронавирус нашли у работников международного аэропорта административного центра восточной провинции Цзянсу города Нанкина. Это были люди, которые убирались в самолетах, прилетевших из-за границы.

Появившись в Нанкине, COVID-19 начал распространяться по территории страны. За это время было зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражений COVID-19.

Чтобы остановить рост заболеваемости, китайские власти ввели строгие ограничительные меры: локдаун, прекращение транспортного сообщения, массовое тестирование.