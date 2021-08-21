Пакистанского офицера убили в пограничном с Афганистаном районе

Один офицер армии Пакистана убит, двое военнослужащих ранены в граничащем с Афганистаном районе Северный Вазиристан. Газета The Express Tribune со ссылкой на Минобороны страны сообщает, что автомобиль с ними подорвался у населенного пункта Тобо на самодельной мине, установленной террористами.

В тот же день при проведении разведывательной операции в районе Бойя в Северном Вазиристане пакистанский спецназ ликвидировал боевика одной из действующих в регионе сепаратистских группировок.

Сепаратисты добиваются создания в Северном и Южном Вазиристане так называемого Исламского государства Вазиристан (ИГВ). Их вылазки в последние месяцы участились на фоне военных успехов движения "Талибан" в соседнем Афганистане.