Beosound Explore от Bang & Olufsen – идеальная акустическая система для отдыха и путешествий фото; видео
Bang & Olufsen представляет Beosound Explore – надежную водонепроницаемую акустическую систему, созданную для приключений.
Удобная форма, оптимальный вес и встроенный карабин делают Beosound Explore максимально портативной. Ее уникальная цилиндрическая форма вместе с высокопроизводительными динамиками и усилителями обеспечивает мощный и громкий звук, необходимый для комфортного прослушивания во время кемпинга или походов. Независимо от того, как далеко зайдут ваши приключения, колонка обеспечивает до 27 часов автономной работы. Степень пыле- и водонепроницаемости IP67 гарантирует, что акустическая система готова столкнуться с непогодой – она легко выдержит погружение в воду на 1 метр до 30 минут.
Beosound Explore – идеальная акустическая система с фирменным звуком Bang & Olufsen и скандинавским дизайном, рассчитанным на долговечность – она портативная, прочная и готовая к путешествиям.
Ключевые особенности Beosound Explore следующие:
- Прочный корпус из анодированного алюминия;
- Направление звука: 360 градусов;
- Устойчивость к царапинам, защита от пыли и влаги по стандарту IP67;
- До 27 часов автономной работы;
- Удобная форма и встроенный карабин.
Звук
Колонка оснащена двумя 1,8-дюймовыми широкополосными динамиками, настроенными для работы на открытом воздухе. Благодаря цилиндрической форме корпуса, специальному алгоритму DSP и поддержке технологии True360 колонка обеспечивает объемное всенаправленное звучание и глубокие насыщенные басы. Независимо от того, установлена ли акустическая система в центре кемпинга, возвышается на скале на полпути к вершине горы или подвешена к палатке, Beosound Explore гарантирует мощное звучание, и как было отмечено выше, обеспечивает до 27 часов автономной работы, что позволяет использовать акустическую систему в течение всего дня, не заряжая ее.
Удобные функции
Это первая акустическая система на рынке, при создании которой использовался анодированный алюминий типа II для повышения устойчивости к царапинам, что делает ее идеальной акустической системой для активного отдыха.
В верхней части корпуса размещены встроенные элементы управления, дающие доступ к функциям воспроизведения, паузы, регулировки громкости звука. Beosound Explore поддерживает подключение по Bluetooth 5.2 и технологию быстрого сопряжения от Apple, Google и Microsoft. А также беспроводное сопряжение позволяет объединить две колонки в стереопару.
Дизайн
Beosound Explore продумана до мелочей. Благодаря удобной форме и оптимальному весу колонка удобно лежит в руке, что делает ее чрезвычайно портативной. Акустическая система имеет прочную нижнюю часть корпуса и оснащена алюминиевым карабином, благодаря чему ее можно разместить практически на любой поверхности. Гибкий и устойчивый к погодным условиям ремешок вместе с уникальным встроенным зажимом для карабина, который можно закрепить на поясе или пристегнуть к рюкзаку во время длительных походов, обеспечивают комфортную и надежную портативность колонки. А панель управления разработана для работы без сбоев в любых условиях – в воде, на песке, при загрязнениях – даже в перчатках. Несмотря на прочную внешнюю оболочку, акустическая система имеет легкий вес 631 грамм, что позволяет Вам оставаться маневренным во время путешествий.
Напоминающая о лесах, ледниках и фьордах, типичных для скандинавских ландшафтов, колонка доступна в цветах: черный антрацит, зеленый или серый туман. Алюминиевый корпус комфортный на ощупь и имеет простой интуитивно понятный пользователям интерфейс. Благодаря материалам премиум-качества и компактному дизайну Beosound Explore подходит для любых жизненных приключений.
Если вы любите музыку и отдых на открытом воздухе (море, горы, леса и т.д.), приключения и путешествия, то Beosound Explore это идеальная музыкальная колонка в дорогу, которая скрасит вашу поездку и подарит незабываемые музыкальные мгновения.
Стоимость - 499 AZN.
Еще один продукт Bang & Olufsen также отлично подходит для отдыха и туризма - это мощная портативная акустическая система с усовершенствованным дизайном, обновленным пользовательским интерфейсом и множеством новых функций Beosound A1 2-го поколения. Она имеет компактный влагозащищенный корпус, что позволяет брать колонку с собой куда угодно, обеспечивая до 18 часов непрерывного воспроизведения. А звучание столь компактной модели превзойдет любые ожидания. Beosound A1 2nd Gen на 5% легче версии предыдущего поколения модели A1 и на 1 миллиметр тоньше. Внешняя нижняя часть корпуса стала тоньше, что придает колонке элегантный парящий вид.
Стоимость - 629 AZN.
В Азербайджане продукцию Bang&Olufsen можно приобрести в магазинах Italdizain, Alma Store, Kontakt Home, Irshad.
Bang & Olufsen – люксовый аудиобренд, основанный в 1925 году в городе Струэр, Дания. Его создателями являются Питер Банг и Свенд Олуфсен, видение которых и преданность делу до сих пор остаются в основе философии компании.
В течение почти века Bang & Olufsen расширяет горизонты представлений о аудиотехнологиях и продолжает оставаться в авангарде акустических инноваций. Сегодня продукты бренда все так же характеризуются уникальным сочетанием прекрасного звука, вневременного дизайна и непревзойденного мастерства создания. Новаторские и прогрессивные товары компании продаются по всему миру в магазинах Bang & Olufsen, на bang-olufsen.com и в некоторых розничных магазинах.
В компании задействовано около 700 работников; бренд представлен на более чем 70 рынках; акции Bang & Olufsen котируются на NASDAQ Copenhagen A/S.
Подробнее на www.bang-olufsen.com