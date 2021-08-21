Удобная форма, оптимальный вес и встроенный карабин делают Beosound Explore максимально портативной. Ее уникальная цилиндрическая форма вместе с высокопроизводительными динамиками и усилителями обеспечивает мощный и громкий звук, необходимый для комфортного прослушивания во время кемпинга или походов. Независимо от того, как далеко зайдут ваши приключения, колонка обеспечивает до 27 часов автономной работы. Степень пыле- и водонепроницаемости IP67 гарантирует, что акустическая система готова столкнуться с непогодой – она легко выдержит погружение в воду на 1 метр до 30 минут.

Beosound Explore – идеальная акустическая система с фирменным звуком Bang & Olufsen и скандинавским дизайном, рассчитанным на долговечность – она портативная, прочная и готовая к путешествиям.

Звук

Колонка оснащена двумя 1,8-дюймовыми широкополосными динамиками, настроенными для работы на открытом воздухе. Благодаря цилиндрической форме корпуса, специальному алгоритму DSP и поддержке технологии True360 колонка обеспечивает объемное всенаправленное звучание и глубокие насыщенные басы. Независимо от того, установлена ли акустическая система в центре кемпинга, возвышается на скале на полпути к вершине горы или подвешена к палатке, Beosound Explore гарантирует мощное звучание, и как было отмечено выше, обеспечивает до 27 часов автономной работы, что позволяет использовать акустическую систему в течение всего дня, не заряжая ее.

Удобные функции

Это первая акустическая система на рынке, при создании которой использовался анодированный алюминий типа II для повышения устойчивости к царапинам, что делает ее идеальной акустической системой для активного отдыха.

В верхней части корпуса размещены встроенные элементы управления, дающие доступ к функциям воспроизведения, паузы, регулировки громкости звука. Beosound Explore поддерживает подключение по Bluetooth 5.2 и технологию быстрого сопряжения от Apple, Google и Microsoft. А также беспроводное сопряжение позволяет объединить две колонки в стереопару.

Дизайн

Beosound Explore продумана до мелочей. Благодаря удобной форме и оптимальному весу колонка удобно лежит в руке, что делает ее чрезвычайно портативной. Акустическая система имеет прочную нижнюю часть корпуса и оснащена алюминиевым карабином, благодаря чему ее можно разместить практически на любой поверхности. Гибкий и устойчивый к погодным условиям ремешок вместе с уникальным встроенным зажимом для карабина, который можно закрепить на поясе или пристегнуть к рюкзаку во время длительных походов, обеспечивают комфортную и надежную портативность колонки. А панель управления разработана для работы без сбоев в любых условиях – в воде, на песке, при загрязнениях – даже в перчатках. Несмотря на прочную внешнюю оболочку, акустическая система имеет легкий вес 631 грамм, что позволяет Вам оставаться маневренным во время путешествий.