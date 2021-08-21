Евросоюз надеется на укрепление отношений с Азербайджаном

Соглашение о торговле между Евросоюзом и Азербайджаном может сыграть значительную роль в расширении экономических связей и активизации усилий страны по диверсификации своей экономики и привлечению большего объема иностранных инвестиций в неэнергетические сферы. Об этом Trend сказали в Еврокомиссии.

"Пандемия COVID-19 негативно повлияла на торговлю между ЕС и Азербайджаном. Двусторонняя торговля в 2020 году сократилась примерно на 36 процентов. Несмотря на это, особых изменений в структуре товарооборота не произошло, и Азербайджан в большей степени экспортирует нефть и газ в ЕС. Мы считаем, что необходимо сосредоточиться на восстановлении товарооборота, чему будет способствовать поддержание открытой и прозрачной торговой политики. Это также важный элемент, лежащий в основе продолжающихся переговоров по заключению нового соглашения между ЕС и Азербайджаном. Переговоры по новому соглашению стартовали в 2017 году. После подписания новый документ заменит существующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1999 года. Считаем, что торговые отношения между ЕС и Азербайджаном после пандемии будут укрепляться за счет нового соглашения, которое мы надеемся подписать в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Хотя сейчас сложно сказать, какие товары и услуги будут охвачены новым соглашением, этот документ обеспечит создание правильной основы для расширения торговли товарами и услугами", - заявили в организации.

Ожидается, что новое соглашение будет содержать обязательные правила, в значительной степени основанные на международно признанных правилах ВТО в таких областях, как торговля товарами, технические барьеры в торговле, торговля услугами, движение капитала, конкуренция, энергетика, сырье, государственные предприятия, государственные закупки, права интеллектуальной собственности, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное сотрудничество и устойчивое развитие.