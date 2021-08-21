Перестрелка в аэропорту Кабула: погиб военный

В результате перестрелки недалеко от аэропорта Кабула погиб служащий афганских сил безопасности и трое пострадали, сообщили немецкие военные.

«Утром в 4:13 по центральноевропейскому времени у северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. Один представитель сил безопасности был убит и трое пострадали», – приводит РИА Новости сообщение оперативного командования Бундесвера.

Отмечается, что в перестрелке также принимали участие военные из Германии и США. Никто из них не пострадал.