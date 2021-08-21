10:28

Kapital Bank, один из ведущих банков страны, периодически реализует новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. На этот раз банк в соответствии с корпоративными стандартами полностью обновил свой филиал «28 Мая», расположенный в центре Баку по адресу: ул. Физули, 71.

Среди центральных задач, стоящих перед Kapital Bank на текущий стратегический период, важное место отводится развитию ипотечного бизнеса и бизнеса МСП (малого и среднего предпринимательства). С целью эффективного достижения поставленных задач в данном направлении, а также максимального удовлетворения растущих потребностей клиентов, банк отремонтировал и представил свой филиал «28 Мая» в новой концепции. Для более удобного и быстрого сервиса в обновленном филиале созданы специальные условия для обслуживания ипотечных клиентов и сегмента МСП. Филиал также будет оказывать определенные услуги и обычным клиентам.

Филиал «28 Мая» в основном будет реализовывать ипотечные продукты — государственную ипотеку, ипотеку по линии MIDA, коммерческую ипотеку и другие банковские услуги для удовлетворения потребностей клиентов в этом сегменте. Те, кто недавно воспользовался коммерческой ипотекой банка, разработанной на основе предпочтений клиентов, смогут получить в новом филиале дополнительные преимущества.

В обновленном филиале имеются и соответствующие возможности для расширения и облегчения услуг, предоставляемых малым и средним предпринимателям. Этот сегмент также будет занимать одно из существенных мест в деятельности филиала. Клиенты сегмента МСП смогут открыть счет, воспользоваться продуктами финансирования, услугами персонального менеджера, а также другими продуктами и услугами, предназначенными для учредителей и руководителей компаний. Кроме того, в филиале «28 Мая» созданы особые условия и для ипотечных партнеров банка, чтобы те могли комфортно получать банковские услуги, а также предлагать свои продукты. Сотрудничество между ипотечными партнерами для удовлетворения жилищных потребностей граждан занимает важное место в политике Kapital Bank. Банк на данный момент кооперирует с 50 ведущими строительными компаниями страны и в дальнейшем будет расширять свою деятельность в этой сфере.