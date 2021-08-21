Bloomberg узнал дату завершения строительства Северного потока-2

Завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 намечено на 12 сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти ФРГ.

Прокладку в водах Германии совершает российское судно-трубоукладчик "Фортуна". В извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, "Фортуна" будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 километра.

Портал Marine Traffic сообщает, что "Фортуна", ранее работавшая в водах Дании, теперь находится в территориальных водах Германии. Рядом с ней находятся еще несколько судов под российским флагом.

За время реализации проекта США ввели два пакета санкций в отношении компаний и судов, задействованных в строительстве. В то же время Вашингтон не стал вводить ограничения в отношении Nord Stream 2 AG. Президент США Джо Байден ранее говорил, что строительство трубопровода почти завершено и применение новых мер было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой. Однако 20 августа Минфин США ввел очередные санкции, связанные с проектом.