Отправит ли Россия военных в Афганистан?

Движение «Талибан» не нуждается в военной поддержке со стороны других стран в наведении порядка, заявил заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов. Он добавил, что отправка военных в Афганистан для России не соответствовала бы интересам государства.

«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке»,— сказал Сыромолотов, которого цитирует РИА Новости.

Сыромолотов также объяснил, что Россия не станет торопиться с исключением движения «Талибан» из перечня террористических организаций. По его словам, в этом вопросе необходимо «ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета Безопасности ООН».