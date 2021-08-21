Икрам Нур, автор haqqin.az 10:43

Вчера прошло заседание иранского парламента, в ходе которого президент Раиси защищал предложенных 11 августа кандидатов на посты министров. Казалось бы, консервативный парламент должен поддержать список консервативного президента. Но что-то пошло не так. Как и предполагал автор, Хосейн Амир Абдоллахиян сменил Джавада Зарифа на посту министра иностранных дел. Не вызвала вопросов парламентариев и кандидатура Ахмада Вахиди в качестве будущего министра внутренних дел. Но когда речь зашла о Эсмаиле Хатибе (министр разведки), Хосейне Багголи (министр образования), Ходжатолле Абдольмалеки (министр труда) и Мохаммаде Мехди Эсмаили (министр культуры) – начались сложности.

Кандидатура министра разведки вообще взорвала парламент настолько, что пришлось вмешаться спикеру, Багеру Галибафу. Который напомнил возмущенным парламентариям, что назначение Эсмаила Хатиба было одобрено Верховным лидером. Поскольку, согласно статьям Конституции Исламской республики 110 и 176, именно Али Хаменеи несет личную ответственность за вопросы обороны, безопасности и внешней политики. По словам Галибафа, Раиси согласовал кандидатуру Хатиба, а потому обсуждать его назначение парламентариям не следует, нужно просто принять его кандидатуру. В данном случае «парламент не место для дискуссий». Перед нами – типичный политический торг. Нападкам Хатиб подвергся со стороны ультраконсервативной и влиятельной фракции «Фронт Пайдари», которая в ходе выборов активно выступала за кандидатуру Ибрахима Раиси. Не вполне бескорыстно, поскольку рассчитывала, что ее выдвиженец войдет в состав нового кабинета. И, как становится ясным сейчас, они метили на портфель министра разведки. Но, судя по всему, у иранского президента на этот счет были другие планы: зачем ему на таком посту человек со стороны, когда есть прекрасная кандидатура из ближнего круга. Ведь, напомню, Эсмаил Хатиб работал бок о бок с Раиси свыше 20 лет. То возглавляя контрразведку судебной системы Ирана, то занимая пост главного директора по безопасности в администрации святынь (holy shrine) в Мешхеде. Именно в отношении него у Раиси большие планы – проведение масштабных реформ в министерстве разведки, деятельность которого вызывает в последнее время в Иране массу нареканий.