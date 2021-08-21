"Талибан" обещает беглому Гани амнистию
Представители движения "Талибан" предложили президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амрулу Салеху амнистию, сообщил один из лидеров талибов Халил ур Рахман Хаккани пакистанскому телеканалу Geo TV.
Таким образом, талибы позволяют вернуться в страну Гани и Салеху, если они того пожелают.
"Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и (советника президента Афганистана по безопасности) Хамдуллу Мохиба", - заявили талибы.
Кроме того, Хаккани добавил, что они также прощают многих других чиновников: "от генерала до простого человека".