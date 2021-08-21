Лидер афганского национального сопротивления Ахмад Масуд обсудил напряженную ситуацию в стране с одним из лидеров движения "Талибан" Амирханом Муттаки. Об этом один из советников Масуда сообщил Sputnik Таджикистан.

Согласно информации, лидер талибов попросил Масуда-младшего сложить оружие и сесть за стол переговоров. Муттаки заявил, что война с "Талибаном" бессмысленна, потому что их поддерживают сильные страны, а само движение имеет передовую и современную военную технику.

В свою очередь, Ахмад Масуд заметил, что силы сопротивления также хорошо оснащены, и, самое главное, они "обладают сильным боевым духом". "Мы выступаем за то, чтобы Афганистан оставался свободным независимым и процветающим, чего можно достичь путем диалога и взаимопонимания. Но если дело в силе и войне, вы нас знаете. Я сын своего отца и приложу все усилия, чтобы защитить страну и народ", - заявил Масуд-младший.

Муттаки заверил, что никто не будет посягать на имущество и дома в Кабуле лидера афганского национального сопротивления: все они будут переданы в целости и сохранности. На что Ахмад Масуд уточнил, что у него нет собственности в афганской столице. "У моего отца не было богатств. Я унаследовал дом от деда, который принадлежит всей нашей семье", - уточнил он.

"Мы будем сражаться не за Панджшер, а за свободный Афганистан, за наши убеждения и ценности", - подчеркнул Масуд-младший.