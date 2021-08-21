Ахмад Масуд не сдаётся: «Я - сын своего отца» обновлено 12:08
Лидер афганского национального сопротивления Ахмад Масуд обсудил напряженную ситуацию в стране с одним из лидеров движения "Талибан" Амирханом Муттаки. Об этом один из советников Масуда сообщил Sputnik Таджикистан.
Согласно информации, лидер талибов попросил Масуда-младшего сложить оружие и сесть за стол переговоров. Муттаки заявил, что война с "Талибаном" бессмысленна, потому что их поддерживают сильные страны, а само движение имеет передовую и современную военную технику.
В свою очередь, Ахмад Масуд заметил, что силы сопротивления также хорошо оснащены, и, самое главное, они "обладают сильным боевым духом". "Мы выступаем за то, чтобы Афганистан оставался свободным независимым и процветающим, чего можно достичь путем диалога и взаимопонимания. Но если дело в силе и войне, вы нас знаете. Я сын своего отца и приложу все усилия, чтобы защитить страну и народ", - заявил Масуд-младший.
Муттаки заверил, что никто не будет посягать на имущество и дома в Кабуле лидера афганского национального сопротивления: все они будут переданы в целости и сохранности. На что Ахмад Масуд уточнил, что у него нет собственности в афганской столице. "У моего отца не было богатств. Я унаследовал дом от деда, который принадлежит всей нашей семье", - уточнил он.
"Мы будем сражаться не за Панджшер, а за свободный Афганистан, за наши убеждения и ценности", - подчеркнул Масуд-младший.
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Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающая автотрасса свободны. Талибы, по его словам, полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее смогли занять силы сопротивления, передает ТАСС.
В то же время силы сопротивления в Панджшере через свои аккаунты в соцсетях продолжают заявлять о высоком боевом духе сопротивления и готовности бороться с радикалами. По имеющимся данным, у них есть до нескольких тысяч бойцов, в том числе некоторые регулярные части правительственных войск, а также тяжелое вооружение.
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Боевики движения "Талибан" окружили силы сопротивления в Панджшере (их возглавляет Ахмад Масуд-младший), заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.
"Талибы заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг находится в осаде", - написал он в Twitter.
Представитель талибов отметил, что боевики стремятся к мирному урегулированию ситуацию и пытаются вести переговоры.