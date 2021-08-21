Иран обнаружил на Каспии крупное месторождение газа

В Иране обнаружили новое огромное газовое месторождение Чалус, расположенное в иранском секторе Каспийского моря. Его структуру планируют разработать с целью создания нового газового хаба на севере страны, который дополнит южный газовый хаб, сосредоточенный на массивном месторождении Южный Парс, сообщают российские СМИ.

Основным разработчиком участка Чалус является иранская компания Khazar Exploration and Production (KEPCO), но техническая и финансовая помощь также поступит из России и Китая.

Если первоначальные оценки запасов газа на месторождении Чалус верны, то иранский газ сможет обеспечить не менее 20% потребностей Европы. Однако размер, цена и направление этого газа будут согласованы с Россией, что повысит энергетическую мощь Москвы над Европой, что уже является ключевым вопросом разногласий между Европой и ее партнером по НАТО, США, пишет Иран.ру.

"Структура Чалуса, по оценкам, содержит запасы газа, эквивалентные четверти сверхгигантского газового месторождения Южный Парс или примерно 11 его фазам. Южный Парс имеет около 14,2 трлн кубометров запасов газа плюс 18 млрд баррелей газового конденсата и уже составляет около 40% от общих оценочных запасов газа Ирана в 33,8 трлн кубометров и около 80% добычи газа", - сказал главный исполнительный директор KEPCO Али Осули.