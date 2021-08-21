Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает предпринимать необходимые и неотложные меры по предотвращению и тушению пожара, который начался накануне в гористой местности со сложным рельефом возле села Сору Лерикского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, к тушению привлечен вертолет Государственной службы пожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны, Служба спасения особого риска и соответствующие силы Южного регионального центра и авиационного отряда, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.

На территории в основном горят кустарники и высохшие пни деревьев, отмечается в сообщении. Тушению пожара препятствует сложность рельефа и усиливающийся ветер.