Папа Римский Франциск может отречься от престола

Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, сообщает итальянская газета Libero.

"В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, Папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения, - пишет Libero. - Однако причиной отречения Бергольо стал бы не столько возраст, сколько состояние здоровья, которое оказалось в центре всеобщего внимания неожиданным и непредвиденным образом в связи с хирургической операцией".

Операция Папе Франциску была сделана 4 июля в римской больнице "Агостино Джемелли". Как сообщил тогда Святой престол, понтифику была проведена "плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки". Позднее официальный представитель Ватикана уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Папа Римский провел в больнице десять суток и 14 июля возвратился в Ватикан.

Папа Бенедикт XVI на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от Апостольского престола. Вечером 28 февраля это решение вступило в законную силу. В настоящее время Папа Римский на покое проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.