Хотите заработать 10% годовых без всякого риска? Тогда вам в AzFinance!

Решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) 17 августа 2021 года облигации ЗАО « Embafinans » общей стоимостью 4 000 000 (четыре миллиона) манатов были включены в листинг. Размещение указанных облигаций будет осуществлено 26 августа 2021 года посредством аукциона на Бакинской фондовой бирже.

Почему стоит обратить внимание на облигации Embafinans?

Embafinans - небанковская кредитная организация, которая занимается предоставлением различных видов кредитов. В частности, компания осуществляет деятельность, направленную на кредитование микробизнеса и выдачу потребительских кредитов. В настоящее время, пользуясь услугами, предлагаемыми EmbaFinans, можно просто и выгодно приобрести продукцию национальных мебельных брендов Embawood, IdealDizayn и Madeyra. Компания также сотрудничает с AzEstetik, Maxi.az и многими известными магазинами по всей стране.

Основные преимущества компании: низкие проценты, удобные способы оплаты, выбор длительного периода оплаты, обширные линейки предлагаемых кредитных продуктов, качественное сопровождение сделок.

1. Бизнес-деятельность компании Embafinans базируется на принципах оперативности и максимальной простоты, цифровые операции внедрены во все сферы деятельности компании.

2. Акционеры Embafinans вложили в бизнес значительные средства, что свидетельствует о серьезности их отношения к этому бизнесу. Капитал компании составляет около 15 миллионов манатов.

3. Аудиторские проверки деятельности Embafinans осуществляются со стороны компаний «Большой четверки», что, в свою очередь, вызывает доверие.

4. Показатели финансовой отчетности свидетельствуют о благополучном развитии компании.

5. Соотношение обязательств компании к капиталу составляет 1,5. Этот показатель выше 3 в 90% банков. А это говорит о том, что при самом худшем развитии событий у компании будет достаточно средств для выполнения своих обязательств, а капитала хватит на покрытие всех убытков.

6. В отличие от депозитов облигации проходят регистрацию, а надзорный орган, проверяющий ежемесячные финансовые отчеты компании, должен контролировать оборот облигаций с учетом интересов инвесторов. Например, если Embafinans хочет уменьшить уставный капитал, надзорный орган будет решать, одобрять ли это решение или нет.

7. Оптимальным вариантом будет обзавестись трехлетними облигациями. Анализ показывает, что увеличение притока денег в Азербайджан приведет к удешевлению денег. Государство также принимает меры по снижению процентных ставок. Из-за пандемии инфляция может быть выше в этом году. В то же время диджитализация ограничивает инфляцию и делает ее недопустимой в развитых странах, например, в Японии. Исходя из того, что будет сложно найти инвестиции, которые принесут 10% в следующем году, оптимальным вариантом является приобретение данных облигаций. Так, 3-летние облигации Embafinans будут приносить своим владельцам стабильный 10% доход в течение 3 лет. А за это время произойдет развитие и других финансовых инструментов на рынке.