В медучреждениях Баку продавали фальшивые COVID-паспорта

Согласно информации, медсестры расположенной в поселке Бина Хазарского района объединенной городской больницы № 29 У.Аббасова, С.Аллахвердиева, Ф.Нахметова, работники компьютерной регистратуры того же учреждения А.Гусейнова, С.Дадашзаде, а также сотрудник расположенной в Сабаильском районе городской поликлиники № 33 Эльнур Алиев, войдя в сговор, получали от граждан по 300 манатов за выдачу им поддельного документа о вакцинации даже без их явки в больницу.

В четырех медицинских учреждениях Баку выявлены случаи внесения граждан в систему электронной регистрации e-TƏBİB без прохождения вакцинации и выдачи им за взятку поддельных COVID-паспортов. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Выяснилось, что эти лица тем же путем, взяв деньги у большого числа невакцинированных граждан, внесли их имена как вакцинированных в электронную регистрационную систему e-TƏBİB.

Аналогичные случаи были выявлены в объединенной городской больнице №7 в поселке Маштага Сабунчинского района и в городской поликлинике №3 в Ясамальском районе. Было установлено, что работающие в этих учреждениях медсестры С.Махмудова и А.Багирова брали у отдельных граждан 50-100 манатов за каждую якобы введенную дозу вакцины с последующим внесением ложных данных об их вакцинировании в электронную регистрационную систему e-TƏBİB. Затем тем же гражданам указанные лица выдали поддельные документы о вакцинации.

Отметим, что по выявленным фактам проводятся следственные мероприятия в Управлении следствия и дознания Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других имеющих отношение к делу случаев и лиц, так или иначе участвовавших в указанных правонарушениях.