Кого будут впускать в моллы и кафе с 1 сентября

С 1 сентября крупные торговые центры и объекты общепита в Азербайджане смогут посещать и граждане, получившие первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, граждане этой категории смогут посещать указанные объекты до конца сентября.

"С 1 сентября эти объекты будет запрещено посещать невакцинированным гражданам. В случае нарушения этого правила будут оштрафованы не эти лица, а владелец объекта. С 1 октября эти объекты не смогут посещать граждане, которые не получили две дозы вакцины от коронавируса", - сказал Гаджиев.