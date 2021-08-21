Бывший афганский министр развозит пиццу в Германии

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Саадат устроился работать курьером в немецком Лейпциге. Об этом пишет «Мир-24» со ссылкой на EHA News.

Согласно информации, экс-министр теперь является сотрудником службы доставки Lieferando и на велосипеде развозит пиццу.