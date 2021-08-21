Бывший афганский министр развозит пиццу в Германии
Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Саадат устроился работать курьером в немецком Лейпциге. Об этом пишет «Мир-24» со ссылкой на EHA News.
Согласно информации, экс-министр теперь является сотрудником службы доставки Lieferando и на велосипеде развозит пиццу.
Afghan minister now delivering pizza in #Germany— EHA News (@eha_news) August 22, 2021
▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm
Как передает издание Leipziger Volkszeitung, с 2018 года Саадат входил в состав кабмина при бывшем президенте Афганистана Ашрафе Гани. Саадат отвечал за расширение сети мобильной связи для сельского населения. В прошлом году правительство Гани вынудило его покинуть пост после того, как Саадат отказался передавать финансирование ведомства, которое он возглавлял, в пользу госстратегии для борьбы с движением «Талибан». В итоге бывший министр переехал в Германию, где начал новую жизнь.