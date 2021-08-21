«Семашко» снова выделили для больных коронавирусом

Клинический медицинский центр («Семашко») снова выделен для лечения больных с коронавирусом. Об этом haqqin.az заявили в клинике, отметив, что в настоящее время проводится прием зараженных коронавирусом.

«Когда наблюдалось снижение числа заражений, больные коронавирусом были переведены в Центральную больницу нефтяников. Сейчас мы снова приостановили прием других больных. Только в отделении гинекологии у нас лежат более 70 беременных женщин, больных коронавирусом. В самый разгар пандемии у нас было максимум 80 больных. В то же время десятки больных беременных женщин проходят лечение дома под наблюдением специалистов», - сказал врач Клинического медицинского центра, пожелавший сохранить анонимность.

По словам врача, летальных случаев среди госпитализированных беременных женщин у них не зафиксировано. Но при этом каждая 30-я беременная женщина, тяжело переносящая коронавирус, теряет ребенка.

«Наряду с повышенной заразностью «дельта»-штамм коронавируса приводит к осложнениям. По нашим наблюдениям, все больше беременных женщин тяжело переносят эту болезнь. В настоящее время мобилизованы все врачи больницы», - сказал врач.

Отметим, что в настоящее время под лечение больных коронавирусом переданы 18 больниц. На пике предыдущей волны в Азербайджане действовало 40 подобных больниц.