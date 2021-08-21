Ельцина назвали «символом человеческого позора»

Основатель СССР Владимир Ленин и первый президент России Борис Ельцин по своему нравственному облику являются антиподами. Такое мнение выразил троюродный брат Ельцина, пенсионер Станислав Глебов, сообщает URA.RU.

«Ленин возвел в практику прогрессивную мировую философию. А Ельцин угробил вверенную ему державу. Притом нравственный облик Ельцина — это символ человеческого позора», — считает родственник первого президента России, который до сих пор проживает на их общей родине, в селе Бутка под Екатеринбургом.

По его словам, он верит, что Ельцин руководствовался благими побуждениями и желал России процветания. Однако претворить в жизнь это не удалось, поскольку «теперь мы видим, что имущественное расслоение самое большое у нас, а не в успешных странах западного мира», добавил Глебов.