Зеленский признает: Украина сама не сможет вернуть Крым

Украина сама никогда не сможет вернуть Крым, заявил Зеленский, выступая на саммите Крымской платформы, который проходит в Киеве.

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - сказал президент Украины, его слова приводит украинское издание Корреспондент.net.

По словам Зеленского, для возвращения Крыма Украина будет использовать все юридические, политические и прежде всего дипломатические способы. Одним из таких способов он назвал закон о коренных народах, увеличивающий права крымских татар в Украине.