Замминистра обороны в Москве
Заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Низам Османов находится с визитом в Москве для участия в церемонии открытия соревнований «Международные Армейские игры – 2021».
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, азербайджанские военные в рамках соревнований «Международные Армейские игры – 2021» принимают участие в конкурсах «Танковый биатлон» и «Армия культуры» в России, «Кубок моря» в Исламской Республике Иран, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане.