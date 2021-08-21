Кремль: Россия не будет вмешиваться в конфликт Ахмада Масуда с талибами

Ситуация в провинции Панджшер чревата новой гражданской войной в Афганистане, Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением "Талибан" и силами сопротивления, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня на внеочередном заседании ОДКБ тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", - отметил Песков, указав, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами.

"Нет, об этом речи нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.