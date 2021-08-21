Алиев написал Зеленскому, что Азербайджан и Украину объединяет история

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравительное письмо в связи с 30-летием независимости Украины, сообщает официальный сайт главы государства.

В поздравительном письме говорится: «От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия независимости дружественной Украины.

Азербайджано-украинские связи имеют глубокие исторические корни и добрые традиции. Вызывает удовлетворение то, что наши межгосударственные отношения, построенные на прочной основе, вышли на уровень стратегического партнерства».

Президент Азербайджана выражает уверенность, что двусторонние связи Азербайджана и Украины, «опирающиеся на взаимное доверие и поддержку, тесное и плодотворное сотрудничество в различных сферах нашими совместными усилиями будут и дальше успешно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов».