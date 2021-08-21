В связи с гибелью трех военнослужащих в Армении задержан командир боевого поста, сообщает пресс-служба армянского Следственного комитета.

Согласно сообщению, 19 августа на боевом посту в одной из воинских частей, дислоцированной на границе с Азербайджаном, нашли с огнестрельными ранениями рядовых Гора Артаковича Саакяна, Леона Рафаэловича Арутюняна и Мурада Ашотовича Мурадяна. В тот же день по подозрению в тройном убийстве был задержан сослуживец погибших А.Х. Ему уже предъявлено обвинение, он арестован.

В ходе следствия было установлено, что к инциденту причастен командир боевого поста. Он задержан по подозрению в подстрекательстве военнослужащих к убийству, а также в насильственных сексуальных действиях в отношении другого военнослужащего.