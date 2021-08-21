Кремль назвал поддержанную Турцией инициативу антироссийской

Москва оценивает открывшийся в Украине саммит Крымской платформы как недружественный по отношению к России шаг. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать мероприятие.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Агентство напоминает, что в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, озвучил план создания Крымской платформы. По замыслу Киева, она должна стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины".

Саммит проходит в Киеве, в нем принимают участие представители 44 государств и международных организаций, в том числе 14 глав государств. Накануне во время телефонного разговора президентов Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу.