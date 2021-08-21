В бакинском поселке обнаружили сожженного мужчину в женской одежде
В Баку неизвестные жестоко расправились с предполагаемым представителем сексуальных меньшинств. Как стало известно haqqin.az, жители поселка Пута Гарадагского района обнаружили сожжённое тело человека, у которого были связаны руки.
На жертве была женская одежда, и сначала показалось, что это женщина. Но затем выяснилось, что убитым был мужчина в женской одежде.
В муниципалитете поселка Пута заявили haqqin.az, что жертва преступления не является жителем их поселка.
«Лицо покойного пострадало до неузнаваемости. На нем была женская одежда, поэтому предполагаем, что это был либо гей, либо трансвестит», - сказал haqqin.az один из местных жителей.
В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры заявили haqqin.az, что в связи с происшествием готовится официальное сообщение, которое скоро будет распространено.