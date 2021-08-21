В бакинском поселке обнаружили сожженного мужчину в женской одежде

В Баку неизвестные жестоко расправились с предполагаемым представителем сексуальных меньшинств. Как стало известно haqqin.az, жители поселка Пута Гарадагского района обнаружили сожжённое тело человека, у которого были связаны руки.

На жертве была женская одежда, и сначала показалось, что это женщина. Но затем выяснилось, что убитым был мужчина в женской одежде.