Прокуратура об убийцах 11-летнего Нурлана. Сожитель или мать?
В Геранбое забили до смерти 11-летнего мальчика, сообщили haqqin.az в прокуратуре Геранбойского района.
Согласно информации, в Геранбойском районном отделе полиции было проведено расследование по обращению в связи с исчезновением 11-летнего Нурлана Мамедова (имя условное). В ходе расследования было установлено, что 13 августа Нурлан Мамедов был избит знакомым своей матери Икрамом Гусейновым (имя условное) и 15 августа скончался от полученных травм. В прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статье УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Икрам Гусейнов задержан в качестве подозреваемого.
Следствие продолжается.