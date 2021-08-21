Путин об угрозах из Афганистана

Президент России Владимир Путин и участники внеочередной сессии ОДКБ выразили озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами, исходящими из этой страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции, - сказал Песков, отметив, что с соответствующей инициативой выступил сам Путин. - Мероприятие проходило в закрытом формате, в своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств и правительств, участвовавшие в заседании, выразили глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана".