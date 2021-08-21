ИА «Туран»: «Армянские СМИ вольно трактуют заявления посла США»
«Посол США в Армении Линн Трейси считает, что последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не определен».
С таким сообщением сегодня выступило агентство «Арменпресс» Однако, как сообщает ИА «Туран», в опубликованных цитатах посла нет слов о «статусе Нагорного Карабаха».
«Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач», - цитирует посла агентство.
Как сообщает «Туран», посол сказала также: «В июле я посетила один из приграничных районов Гегаркуникской области, где были зарегистрированы инциденты. Я хочу прояснить, что мы призываем к деэскалации ситуации, чтобы как можно скорее положить конец насилию».
Двумя днями ранее это же агентство опубликовало ответ Госдепартамента США на запрос «Арменпресс» о ситуации в регионе, назвав это «заявлением Госдепартамента».
«Соединенные Штаты призывают как можно скорее вернуться к субстантивным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта», - сказано в ответе на запрос.