Армяне предполагают, что старлей Давидян перешел на сторону Азербайджана
Армянский военнослужащий, старший лейтенант Артур Давидян пропал и предположительно оказался на территории, контролируемой Азербайджаном. Об этом сообщает министерство обороны Армении.
Отмечается, что 22 августа около 21:00 Давидян, не уведомив командование, покинул место постоянной дислокации, после чего связь с ним была потеряна. По предварительным данным, из-за плохой видимости он заблудился и оказался на азербайджанской стороне.