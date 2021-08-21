Талибы назначили нового главу Центробанка Афганистана

Талибы назначили нового исполняющего обязанности главы Центробанка Афганистана "Да Афганистан банк" (DAB) после того, как его прежний управляющий Аджмал Ахмади покинул страну из соображений безопасности, передает афганское агентство Pajhwok.

По данным агентства, руководить банком будет Мохаммад Идрис. Ранее он возглавлял комиссию "Талибана" по экономическим вопросам.

Сообщается, что Идрис был назначен и.о. управляющего DAB "с целью организации деятельности госучреждений, решения банковских вопросов и других проблем населения".