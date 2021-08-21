Афганистан под угрозой массового голода

Люди постоянно беспокоятся о том, как обеспечить себя едой и оплатить съемное жилье.

После захвата Кабула «Талибаном» все больше жителей Афганистана сталкиваются с ежедневным риском остаться без работы, банки по-прежнему закрыты, цены на продукты растут, сообщает Reuters.

После сезона засухи жители сельской местности оказались под угрозой массового голода и были вынуждены уехать в города, чтобы попытаться выжить в палатках и временных убежищах. Международные гуманитарные учреждения заявили, что приостановка коммерческих рейсов в Афганистан сделала невозможной доставку лекарств и другой помощи.

Быстрое продвижение боевиков через провинциальные города привело к падению стоимости местной афганской валюты и ускорению роста цен на основные продукты питания. Мука, масло и рис подорожали на 10-20 процентов всего за несколько дней, жители не могут получить доступ к своим банковским сбережениям. Из-за закрытия офисов компании Western Union прекратились и денежные переводы из-за границы.

Глава отдела страновых рисков в Азии в Fitch Solutions Анвита Басу считает, что в ближайшее время в стране наступит серьезный кризис. Она утверждает, что валюта афгани, которая уже подешевела более чем на семь процентов в этом месяце, может упасть еще больше. Причина в том, что большая часть иностранных активов государства была заморожена США, чтобы помешать талибам получить к ним доступ. Эксперт считает, что теперь экономика Афганистана находится перед риском гиперинфляции.