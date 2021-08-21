В Иране заявили, что готовы поделиться с Ливаном нефтью

Как сообщал ранее haqqin.az, лидер «Хезболла» шейх Хасан Насрулла обещал преодолеть топливный кризис в Ливане благодаря поставкам иранских нефтепродуктов из Ирана. По словам Насруллы, к ливанскому побережью готовится отплыть еще один иранский танкер (19 августа в сторону Ливана направилось иранское судно с мазутом). Лидер "Хезболла" заявил, что организация не стремится "заменить собой ливанское государство или нефтяные компании. Мы ни с кем не конкурируем, наша цель - оказать помощь всем ливанским районам, всем общинам и группам населения, а не только шиитам".

И вот сегодня стало известно, что Иран готов отправить больше топлива Ливану. "Мы продаем свою нефть и нефтепродукты, принимая собственные решения и учитывая потребности нашего друга, - заявил пресс-секретарь иранского МИД Саид Хатибзаде. - Иран готов отправить Ливану топливо снова, если в этом есть необходимость. Мы не готовы спокойно смотреть на страдания ливанского народа".

В то же время Хатибзаде отметил, что поставки нефти в Ливан осуществляются в рамках обычных торговых сделок Ирана.