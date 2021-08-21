«Талибан» не сформирует правительство, пока американцы не уйдут

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» не сформирует новое правительство до полного выхода американских военных с территории страны. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида.

«Не будет нового правительства в Афганистане до тех пор, пока последний американский солдат не покинет страну. Мы станем самодостаточными. Наш народ жаждет экономических преобразований», - приводит телеканал его слова.