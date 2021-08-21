Мурад Самедов, собкор, Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:32

Председатель закрытого акционерного общества Biləcəri Təmir Quraşdırma Назим Тахиров на протяжении многих лет пытается бороться с беспрецедентным мошенничеством. Тахиров выиграл суды всех инстанций, но дело каким-то образом каждый раз возвращалось в нижестоящие инстанции. Нарушение прав бизнесмена признал даже Конституционный суд, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Дело Тахирова» уникальное в своем роде и наглядно демонстрирует предвзятость в отношении гражданина, нарушение конституционных прав которого дважды было признано высшим судом страны. Haqqin.az уже рассказывал о злоключениях предприятия, разобраться в перипетиях этой истории теперь решило наше Бюро расследований, для чего придется вернуться к истокам проблемы.

Если - газификация, то нужны трубы. Если нужны трубы, то шли к Тахирову Назим Тахиров, много лет занимаясь бизнесом, был поставщиком труб и разных металлических конструкций для крупных проектов в Азербайджане. Возглавляя ЗАО Biləcəri Təmir Qurаşdırmа и будучи официальным представителем одного из старейших центров российской металлургии – Выксунского металлургического завода, предприниматель имел авторитет надежного поставщика проектов государственной важности. «Наша компания занималась оптовой продажей металлических труб, которые мы завозили из России. Подобных компаний в Азербайджане всего несколько, но наша была лидером на рынке. Много раз участвовала в тендерах SOCAR и, предлагая самые выгодные условия, практически всегда побеждала. Своевременное выполнение обязательств способствовало безупречной репутации и расширению деловых связей», - рассказывает Назим Тахиров. Именно деловые связи вывели предпринимателя на Строительно-производственный трест №16, который в 2013 году был субподрядчиком SOCAR по проекту газификации бакинских поселков. Все логично - где идет газификация, там нужны трубы, а где требуются трубы, там нужна компания Тахирова.

Опытный бизнесмен не мог не знать своих новых деловых партнеров. Рынок Азербайджана не такой уж большой, а такая специфическая сфера тем более. Если даже не личное знакомство, то все друг друга знают заочно. Назим Тахиров провел ряд встреч с ответственными сотрудниками SOCAR, вплоть до заместителя вице-президента Микаила Исмаилова (уволен указом президента в августе 2021 года - ред.). И все они заверили его, что Строительно-производственный трест №16 и его руководитель Юсиф Насиров (покончил жизнь самоубийством - ред.) обладают железной надежностью и с ними можно иметь дело. Так началась семилетняя судебная эпопея и криминальная драма, которая может стать основой для сценария кассового голливудского детектива. В том же 2013 году Назим Тахиров и Юсиф Насиров заключают договор между возглавляемыми ими структурами, согласно которому ЗАО Biləcəri Təmir Qurаşdırmа продает Строительно-производственному тресту №16 металлические трубы на общую сумму 6,5 миллиона тогда еще не девальвированных манатов. Согласно договору, трест №16 обязался выплатить стоимость труб в течение месяца. Стоит отметить, что это нормальная практика для Азербайджана – при сотрудничестве госорганизациями компании-подрядчики получают деньги спустя некоторое время. Так что Тахиров не усмотрел в том подвоха. Во-первых, потому, что его новые партнеры выполняли заказ самой SOCAR, а во-вторых, здесь сыграли свою роль рекомендации не самых последних людей Госнефтекомпании. Товар получили, но не заплатили «Я был представителем Выксунского металлургического завода в Азербайджане. Мы заключили договор и поставили трубы, а спустя некоторое время Юсиф Насиров начал по частям выплачивать деньги. В общей сумме я получил 1,3 миллиона манатов. Но потом он начал уклоняться от выплат, ссылаясь на то, что тресту их тоже задерживают. Он не лгал – это были 2014-2015 гг. и страна готовилась к Европейским игра. Огромные средства уходили на строительство спортивных объектов, и многие предприниматели испытывали проблемы с оплатой выполненных работ», - рассказывает бизнесмен. Но Европейские игры прошли успешно, товаро-денежные отношения в стране вернулись в привычное русло. Все начали расплачиваться друг с другом. Все кроме Строительно-производственного треста №16. Назиму Тахирову не осталось ничего, кроме как обратиться в суд. «Я встретился с Юсифом и заявил ему, что он ставит под удар мою деловую репутацию. Ведь мне надо было расплатиться с русскими. Я заявил ему, что буду вынужден подать на него и на SOCAR в суд. Этот высокий и представительный мужчина вдруг резко упал на колени и стал умолять меня не подавать в суд на Госнефтекомпанию, а пожаловаться только на него. Если бы я подал в суд на SOCAR, то они бы больше никогда не имели дело с Юсифом», - объясняет Тахиров.

Однако предприниматель оказался в безвыходной ситуации, поскольку Выксунский металлургический завод требовал деньги за поставленные трубы. «Это не простой завод, за ним стоят очень влиятельные в России люди. Им нет дела ни до строительного треста, ни до Юсифа, ни до SOCAR. Они работали со мной только благодаря моей деловой репутации. Сами подумайте, дали бы они в долг кому-то 200 вагонов товара, не будучи уверенными в честности партнера? Мне не оставалось ничего, кроме как распродать свое имущество и закрыть долг перед российскими поставщиками. Эх, если бы я тогда не пожалел Юсифа и подал в суд на SOCAR, дело бы не дошло до нынешнего такого абсурда…» - вздыхает предприниматель. Трубы проиграли в карты?! Вообще Назим Тахиров успешный и жизнерадостный человек лет пятидесяти. Но чувствуется, что многолетняя тяжба из-за труб поубавила его оптимизм, практически перечеркнув его бизнес. Тяжело в таком возрасте, потеряв веру в честность и справедливость людей, начинать все сначала. Не получив своих денег, бизнесмен начинает судебную тяжбу и обращается в Бакинский административно-экономический суд №1. Закон был однозначно на стороне Тахирова, так как в договоре черным по белому были прописаны обязательства треста №16, которые эта организация не выполнила. И суд вынес решение, обязывающее Строительно-производственный трест полностью погасить задолженность перед ЗАО Biləcəri Təmir Qurаşdırmа. Дело рассматривала судья Аида Гусейн.